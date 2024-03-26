Количество погибших в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 139

Количество погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло со 137 до 139 человек, в их числе трое детей. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, пишет «Интерфакс».



По последним данным, опознано 75 жертв. «Из общего числа погибло на месте теракта 137, двое скончались в лечебных учреждениях», — уточнил Бастрыкин на совещании у президента РФ Владимира Путина в понедельник, 25 марта.

По словам главы СКР, от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от сочетания огнестрельных и колото-резаных ран — двое. «В результате пожара, от воздействия высокой температуры и продуктов горения погибло 45 человек. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека», — сказал Александр Бастрыкин.

Вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. Как сообщал ТАСС со ссылкой н работника концертного зала, во время теракта из здания эвакуировали более пяти тысяч человек. Четверо подозреваемых в нападении и семеро их пособников были задержаны 23 марта.

Трагедия в «Крокусе» стала крупнейшим терактом в истории России после Беслана. Тогда, по официальным данным, погибли 334 человека.