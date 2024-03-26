МЧС: под завалами «Крокус Сити Холла» пострадавших больше нет

Пострадавших под завалами Crocus City Hall больше нет. Об этом доложил начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, пишет «Интерфакс».

«Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены (...). Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами. Кинологи отработали, спасатели отработали», — сказал Полетыкин.

В МЧС официально объявили о завершении поисково-спасательных работ на месте теракта и пожара, теперь на завалах будет работать техника.

Напомним, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. Как сообщал ТАСС со ссылкой н работника концертного зала, во время теракта из здания эвакуировали более пяти тысяч человек. Четверо подозреваемых в нападении и семеро их пособников были задержаны 23 марта. По последним данным, количество погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» достигло 139 человек, в их числе трое детей.