Горвласти озвучили новую дату окончания ремонта съездов с моста на Суворова

Горвласти озвучили новую дату окончания ремонта съездов с моста на Суворова
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Калининградские власти назвали новые сроки окончания ремонта съездов с путепровода на улице Суворова. Об этом сотрудники пресс-службы мэрии написали в комментариях на официальной странице горадминистрации «ВКонтакте», отвечая на вопрос одной из местных жительниц. Калининградка пожаловалась, что на пересечении улиц Суворова и Железнодорожной есть яма, а также поток автомобилей тормозит разница высот между слоями асфальта.

«Подрядчик по муниципальному контракту на капитальный ремонт подходов к путепроводу на улице Александра Суворова приступит к работам при наступлении тёплой и сухой погоды, необходимой по технологии укладки горячей асфальтобетонной смеси, — ответили на замечание в мэрии. — Он проведёт укладку верхнего слоя покрытия проезжей части, в том числе на примыкании с улицей Железнодорожной, завершит асфальтирование пешеходной части, нанесёт дорожную разметку и установит технические средства организации дорожного движения».

Власти уточнили, что по дополнительному соглашению с подрядчиком срок окончания строительно-монтажных работ перенесли на 31 мая (ранее планировалось завершить их в апреле), а приёмку — на 29 июня. Информацию о разрушении покрытия на повороте к вокзалу подрядчику также направили.

Работы по ремонту начались в начале июня прошлого года, а торги на ремонт съездов с ул. Суворова прошли еще в марте. По итогам аукциона контракт на 94,3 млн рублей заключили с компанией «Инпэкс». От подрядчика требовалось убрать брусчатку и трамвайные пути и установить по бокам железобетонное барьерное ограждение. Также на въездах должны были оборудовать габаритные рамки 3,5 метра высотой.

Сам мост на ул. Суворова, который находился в аварийном состоянии, был капитально отремонтирован в 2016 году. Денег на ремонт съездов у города не нашлось, на тот момент мэр Калининграда Александр Ярошук обещал договориться по этому поводу с правительством региона.

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