Горвласти озвучили новую дату окончания ремонта съездов с моста на Суворова

Калининградские власти назвали новые сроки окончания ремонта съездов с путепровода на улице Суворова. Об этом сотрудники пресс-службы мэрии написали в комментариях на официальной странице горадминистрации «ВКонтакте», отвечая на вопрос одной из местных жительниц. Калининградка пожаловалась, что на пересечении улиц Суворова и Железнодорожной есть яма, а также поток автомобилей тормозит разница высот между слоями асфальта.



«Подрядчик по муниципальному контракту на капитальный ремонт подходов к путепроводу на улице Александра Суворова приступит к работам при наступлении тёплой и сухой погоды, необходимой по технологии укладки горячей асфальтобетонной смеси, — ответили на замечание в мэрии. — Он проведёт укладку верхнего слоя покрытия проезжей части, в том числе на примыкании с улицей Железнодорожной, завершит асфальтирование пешеходной части, нанесёт дорожную разметку и установит технические средства организации дорожного движения».

Власти уточнили, что по дополнительному соглашению с подрядчиком срок окончания строительно-монтажных работ перенесли на 31 мая (ранее планировалось завершить их в апреле), а приёмку — на 29 июня. Информацию о разрушении покрытия на повороте к вокзалу подрядчику также направили.

Работы по ремонту начались в начале июня прошлого года, а торги на ремонт съездов с ул. Суворова прошли еще в марте. По итогам аукциона контракт на 94,3 млн рублей заключили с компанией «Инпэкс». От подрядчика требовалось убрать брусчатку и трамвайные пути и установить по бокам железобетонное барьерное ограждение. Также на въездах должны были оборудовать габаритные рамки 3,5 метра высотой.