Власти оценили строительство железной дороги до Янтарного в 19,6 млрд рублей

Строительство железной дороги до Янтарного в связи с планами по созданию курорта «Белая Дюна» оценивается в 19,6 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов на совещании по созданию круглогодичных федеральных курортов под руководством президента Владимира Путина. Стенограмму мероприятия опубликовали в четверг, 28 марта, на сайте Кремля.



По словам Алиханова, в целом расходы на инфраструктуру при создании курорта составят порядка 37 миллиардов рублей в ценах 2023 года. «Сюда, правда, включена еще достаточно большая сумма — это 19,6 миллиарда рублей — на строительство железнодорожной ветки к этому курорту», — сказал губернатор.

Он уточнил, что всю необходимую инфраструктуру планируется обустроить до 2030 года. «Сама инвестиционная стадия, которая на стороне частных инвесторов — проектирование, строительство гостиничных и санаторно-курортных комплексов — будет осуществлена до конца 2033 года», — отметил Антон Алиханов. Он добавил, что общий объем частных инвестиций сейчас оценивается в 379 миллиардов рублей.

В ноябре 2023 года министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина сообщила, что региональные власти и КЖД рассматривают возможность пустить в Янтарный электрички с автономным ходом. «В том числе это связано [с проектом] „Маяк“, это наша „Русская Балтика“ (второе название курорта — прим. „Нового Калининграда“), которая будет в районе поселка Поваровка. И мы, конечно, очень озадачены тем, чтобы пустить туда железнодорожное сообщение и даже сделать это по всему приморскому направлению, а именно до „Русской Балтики“ запустить...», — поясняла она.