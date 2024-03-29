Власти рассчитывают, что круглогодичный курорт под Янтарным окупится за 11 лет

На территории планируют создать санаторно-курортный, туристско-рекреационный и общественно-деловой кластеры, а также кластер креативных индустрий. Кроме того, проект включает зону свободной торговли и транспортно-пересадочный узел. Ожидается, среднегодовая загруженность курорта составит «не менее 70 процентов».
В числе объектов инфраструктуры, которые требуются для этой территории, в областном правительстве указали электроподстанцию, газопровод, подземный скважинный водозабор, канализационный коллектор и берегозащиту. Для подъезда к курорту запланировано строительство съезда с Приморского кольца и запуск железнодорожного транспорта. В перечень инфраструктурных мероприятий также включена рекультивация мусорной свалки.
Ранее сообщалось, что строительство железнодорожной ветки к курорту оценивается в 19,6 млрд рублей. «Территория уже имеет хорошую транспортную доступность. С учетом строительства нового этапа Приморского кольца от Светлогорска до Янтарного из Калининграда до „Белой дюны“ можно будет добраться на автомобиле за 50 минут, от аэропорта Храброво буквально за 35», — отметил губернатор. В целом расходы на инфраструктуру, по словам Антона Алиханова, составят порядка 37 миллиардов рублей в ценах 2023 года.
Впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. На курорте хотят построить отели категорией пять звезд (3150 номеров) и четыре звезды (7330 номеров). Планируется, что после ввода «Белая дюна» обеспечит 17 800 новых рабочих мест. Власти ожидают, что курорт сможет принимать 1,1 млн туристов в год. Инвестиции в проект оцениваются в 416 млрд рублей.
Изображения — из презентации Антона Алиханова от 28 марта 2024 года