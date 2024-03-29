Власти рассчитывают, что круглогодичный курорт под Янтарным окупится за 11 лет

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Региональные власти рассчитывают, что круглогодичный курорт «Белая дюна», который планируют создать под Янтарным, окупит себя за 11,3 года. Это следует из презентации, которую губернатор Антон Алиханова представил на совещании под руководством президента Владимира Путина в четверг, 28 марта.

На территории планируют создать санаторно-курортный, туристско-рекреационный и общественно-деловой кластеры, а также кластер креативных индустрий. Кроме того, проект включает зону свободной торговли и транспортно-пересадочный узел. Ожидается, среднегодовая загруженность курорта составит «не менее 70 процентов».

В числе объектов инфраструктуры, которые требуются для этой территории, в областном правительстве указали электроподстанцию, газопровод, подземный скважинный водозабор, канализационный коллектор и берегозащиту. Для подъезда к курорту запланировано строительство съезда с Приморского кольца и запуск железнодорожного транспорта. В перечень инфраструктурных мероприятий также включена рекультивация мусорной свалки.

Ранее сообщалось, что строительство железнодорожной ветки к курорту оценивается в 19,6 млрд рублей. «Территория уже имеет хорошую транспортную доступность. С учетом строительства нового этапа Приморского кольца от Светлогорска до Янтарного из Калининграда до „Белой дюны“ можно будет добраться на автомобиле за 50 минут, от аэропорта Храброво буквально за 35», — отметил губернатор. В целом расходы на инфраструктуру, по словам Антона Алиханова, составят порядка 37 миллиардов рублей в ценах 2023 года.

Впервые областные власти заявили о планах по созданию курорта на побережье Поваровки в апреле 2023 года. Его особенностью должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. На курорте хотят построить отели категорией пять звезд (3150 номеров) и четыре звезды (7330 номеров). Планируется, что после ввода «Белая дюна» обеспечит 17 800 новых рабочих мест. Власти ожидают, что курорт сможет принимать 1,1 млн туристов в год. Инвестиции в проект оцениваются в 416 млрд рублей.

Изображения — из презентации Антона Алиханова от 28 марта 2024 года

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