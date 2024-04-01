На газопроводе в Балтийске закончили гидравлические испытания (фото)

Фото: страница губернатора Калининградской области Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте»

В Балтийске закончены гидравлические испытания линейной части газопровода высокого давления. Проведены обследования с электрометрией. Об этом рассказал в соцсетях губернатор Калининградской области Антон Алиханов.



«Процесс технологически сложный. Во внутреннюю полость трассы под давлением запускают до тридцати впитывающих воду, грязь и пыль „губок“ — поршней, которые пролетают 34 километра по направлению к АГРС Черепаново со скоростью около 6 км/час в камеру приёма. Это продолжается до тех пор, пока труба не достигнет требуемых показателей. Затем её наполняют азотом, который выдавливает углекислый газ и предотвращает процессы разрушения», — написал глава региона.

Они также отметил, что все работы идут в плановом режиме. «Полностью завершены работы по архитектурно-строительной части и устройству инженерных сетей в Доме операторов и на других площадках объекта», — добавил Алиханов.

Ранее сообщалось, что облвласти надеются перевести отопление Балтийска на газ к осенне-зимнему сезону 2025 года. После внутритрубной диагностики рабочие должны приступить к врезке в магистральный газопровод.

В конце января Антон Алиханов заявлял, что летом в Балтийске можно будет провести «торжественную церемонию», связанную с окончанием строительства газопровода. Ранее срок завершения строительства газопровода до Балтийска перенесли на 20 сентября 2024 года. Контракт обновили 12 декабря прошлого года. До этого в документах значилась другая дата — 20 декабря 2023 года.