В Гвардейске планируют построить ФОК с бассейном за 643 млн рублей

В Гвардейске планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и теннисными кортами. Предполагаемая стоимость объекта — порядка 643 млн рублей. Распоряжение о предоставлении субсидии на строительство муниципальному бюджету подписал губернатор Калининградской области Антон Алиханов 1 апреля.
Областной бюджет софинансирует 98,9% работ стоимостью порядка 636 млн рублей. Сроки реализации капитальных вложений — 2024-2025 годы.
ФОК планируют построить на ул. Степана Козака. Предполагаемая площадь объекта — 4,3 тыс. кв. метров.
Проект комплекса прошёл госэкспертизу в июле 2023 года.