В Гвардейске планируют построить ФОК с бассейном за 643 млн рублей

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В Гвардейске планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и теннисными кортами. Предполагаемая стоимость объекта — порядка 643 млн рублей. Распоряжение о предоставлении субсидии на строительство муниципальному бюджету подписал губернатор Калининградской области Антон Алиханов 1 апреля.

Областной бюджет софинансирует 98,9% работ стоимостью порядка 636 млн рублей. Сроки реализации капитальных вложений — 2024-2025 годы.

ФОК планируют построить на ул. Степана Козака. Предполагаемая площадь объекта — 4,3 тыс. кв. метров.

Проект комплекса прошёл госэкспертизу в июле 2023 года.

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