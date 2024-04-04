Застройщику санатория в Светлогорске разрешили вырубить 18 деревьев

Компании «Грюнвальд-Спа», занимающейся перестройкой вилл «Горный замок» и «Лесной замок» в Светлогорске, разрешили вырубить 18 деревьев. Соответствующая информация размещена на сайте администрации муниципалитета.



Застройщику выдали два порубочных билета. 16 деревьев разрешили снести с целью предотвращения аварийных ситуаций, ещё два — в рамках рубки ухода. Разрешение выдано на основании акта лесопатологического обследования от 15 января 2024 года. Вырубить планируют рябину, сосну, дуб, клёны и берёзы. Площадь зелёных насаждений, подлежащих уничтожению, — 36 кв. метров.

Порубочные билеты выданы 1 апреля и действуют до марта 2025 года. К тому же времени необходимо провести компенсационное озеленение. Согласно проекту, посадить планируют 14 саженцев сосны возрастом не менее 10 лет.

Вырубка и воспроизводство запланированы на участке с кадастровым номером 39:17:010015:561 на ул. Октябрьской. Согласно перечётной ведомости, всего там расположено 98 деревьев. Земля находится в собственности муниципалитета. До 2050 года участок арендует ООО «Грюнвальд-Спа». Землю разрешено использовать для размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения.

Обе виллы планируют восстановить, а также соединить между собой новым зданием. В марте экспертизу прошёл проект перестройки виллы «Горный замок». Ранее положительное заключение получил проект приспособления под пансионат виллы «Лесной замок». Проект санатория «Грюнвальд Спа», подготовленный архитектурной студией Plazma из Вильнюса, в декабре одобрил областной градостроительный совет. Как сообщалось ранее, в здании планируют открыть гостиницу на 23 номера с возможность разместить до 46 человек. Застройщик намерен привести к историческому виду кровлю, устроить мансарду, воссоздать историческую башню и в целом частично утраченный облик памятника архитектуры.

Директор компании «Грюнвальд-Спа» Алексей Драч руководит также заводом по производству полуприцепов для грузовиков и самосвальных кузовов «Грюнвальд».