Застройщику санатория в Светлогорске разрешили вырубить 18 деревьев

Застройщику санатория в Светлогорске разрешили вырубить 18 деревьев
Изображение из публичной кадастровой карты
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Компании «Грюнвальд-Спа», занимающейся перестройкой вилл «Горный замок» и «Лесной замок» в Светлогорске, разрешили вырубить 18 деревьев. Соответствующая информация размещена на сайте администрации муниципалитета.

Застройщику выдали два порубочных билета. 16 деревьев разрешили снести с целью предотвращения аварийных ситуаций, ещё два — в рамках рубки ухода. Разрешение выдано на основании акта лесопатологического обследования от 15 января 2024 года. Вырубить планируют рябину, сосну, дуб, клёны и берёзы. Площадь зелёных насаждений, подлежащих уничтожению, — 36 кв. метров.

Порубочные билеты выданы 1 апреля и действуют до марта 2025 года. К тому же времени необходимо провести компенсационное озеленение. Согласно проекту, посадить планируют 14 саженцев сосны возрастом не менее 10 лет.

Вырубка и воспроизводство запланированы на участке с кадастровым номером 39:17:010015:561 на ул. Октябрьской. Согласно перечётной ведомости, всего там расположено 98 деревьев. Земля находится в собственности муниципалитета. До 2050 года участок арендует ООО «Грюнвальд-Спа». Землю разрешено использовать для размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения.

Обе виллы планируют восстановить, а также соединить между собой новым зданием. В марте экспертизу прошёл проект перестройки виллы «Горный замок». Ранее положительное заключение получил проект приспособления под пансионат виллы «Лесной замок». Проект санатория «Грюнвальд Спа», подготовленный архитектурной студией Plazma из Вильнюса, в декабре одобрил областной градостроительный совет. Как сообщалось ранее, в здании планируют открыть гостиницу на 23 номера с возможность разместить до 46 человек. Застройщик намерен привести к историческому виду кровлю, устроить мансарду, воссоздать историческую башню и в целом частично утраченный облик памятника архитектуры.

Директор компании «Грюнвальд-Спа» Алексей Драч руководит также заводом по производству полуприцепов для грузовиков и самосвальных кузовов «Грюнвальд».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter