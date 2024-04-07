Алиханов обещал показать эскизы сада у Дома Советов «через неделю или две»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов пообещал показать первые эскизы будущего сада у Дома Советов в течение двух недель. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале, рассказывая о посадке сакур в Елизаветинском сквере.



«Через неделю или две покажу вам первые эскизы нового сада, который мы будем создавать на Королевской горе рядом с Домом Советов», — написал губернатор.

О том, что на этой территории власти планируют обустроить «сад цветущих деревьев», Алиханов сообщил 5 марта.

«Сад цветущих деревьев»: что известно о планах на территорию Дома Советов

Рядом с демонтируемым Домом Советов областные власти планируют обустроить общественное пространство «с рекреационной и ландшафтной функциями».