Алиханов: что будет на месте Дома Советов, пока не решено

Продолжение: Корпорация: на использование изображения Дома Советов заключено 8 договоров
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Региональные власти еще не решили, как будет использована территория под Домом Советов в Калининграде после его демонтажа. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в комментариях на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он обратил внимание подписчиков, что «сад цветущих деревьев», о котором сообщалось ранее, появится «не вместо, а рядом» с Домом Советов. «Что будет на территории ДС, пока не решили, для начала закончим разбор, торопиться не будем с проектами», — сообщил Алиханов.

Накануне губернатор пообещал показать первые эскизы будущего сада «через неделю или две». Рядом с Домом Советов планируют обустроить общественное пространство «с рекреационной и ландшафтной функциями».

В Корпорации развития региона в начале апреля сообщили о визуальном «экваторе» по демонтажу Дома Советов. «Демонтированы этажи с 20 по 12 включительно, а также пандусы, лестницы и крыльцо», — отметили в организации. Контракт на выполнение работ заключен с компанией «Техноресурс», здание должны полностью разобрать до 22 июня 2024 года.

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