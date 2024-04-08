Алиханов: что будет на месте Дома Советов, пока не решено

Региональные власти еще не решили, как будет использована территория под Домом Советов в Калининграде после его демонтажа. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в комментариях на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Он обратил внимание подписчиков, что «сад цветущих деревьев», о котором сообщалось ранее, появится «не вместо, а рядом» с Домом Советов. «Что будет на территории ДС, пока не решили, для начала закончим разбор, торопиться не будем с проектами», — сообщил Алиханов.

Накануне губернатор пообещал показать первые эскизы будущего сада «через неделю или две». Рядом с Домом Советов планируют обустроить общественное пространство «с рекреационной и ландшафтной функциями».