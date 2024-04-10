Министр здравоохранения: зарплаты для врачей — это не главное

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Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко считает, что для врачей главное не зарплаты, а условия работы и возможность удовлетворять амбиции. Такое мнение он высказал на заседании комитета Заксобрания по социальной политике в среду, отвечая на вопросы о зарплатах медработников.

«Для медицинских работников есть три вещи, которые очень важны для того, чтобы они выбрали место, где они хотят работать медиком, и хотят ли вообще работать медиком. Первая история — это не финансы, не зарплаты, а это условия работы, — сказал министр. — То есть люди хотят к себе уважения, хотят работать в комфортных условиях. Для специалистов очень важно иметь возможность реализовывать профессиональные амбиции — то есть хирургу нужно работать там, где есть хорошая операционная, анестезиолог. Третье место — это зарплата».

Кравченко также отметил, что в регионе есть много дополнительных выплат медперсоналу. «Но в отличие от многих, мы с вами не раздаем деньги, а повышаем оплату тем, кто хорошо работает, — сказал он. — Это создает дополнительные нюансы, которые, на наш взгляд, должны работать на плюс, потому что человек понимает, что если у него есть правила игры, он справляется делать свою работу хорошо, то он может заработать значительно больше».

Министр привел историю о том, что два действующих главврача рассказали ему, что «зарплата у терапевта, который хорошо отработал, 160 тысяч рублей», а у них как как у главврачей она ниже. Поэтому, по словам Кравченко, они [главврачи] хотят перейти работать в терапевты.

Александр Кравченко также сообщил, что министерство не сравнивало средние зарплаты калининградских медиков со среднероссийскими, но высказал уверенность, что в Калининградской области они выше.

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