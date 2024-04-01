Поликлинику на ул. Согласия разрешили ввести в эксплуатацию

В Калининграде разрешили ввести в эксплуатацию поликлинику на ул. Согласия. Об этом сообщил глава пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.



«Минздрав региона теперь приступил к процедуре лицензирования объекта», — отметил Лысков.

На закупку оборудования для поликлиники по ул. Согласия в 2024 году планировали выделить 308 млн рублей.

Разрешение на строительство поликлиники на Сельме выдали в 2020 году. Изначально власти обещали, что учреждение начнет работать в 2022 году, потом назывался июнь 2023 года. Однако в конце июня стало известно, что открытие уже полностью построенной поликлиники вновь перенесли — на сей раз из-за проблем с поставками медицинского оборудования. В августе власти заявили, что учреждение начнет работу «не раньше следующего года» из-за проблем с поставками оборудования в результате санкций.

Стоимость строительства поликлиники на ул. Согласия также существенно изменилась: изначально это было 1,2 млрд рублей, потом — 1,5 млрд, а концу 2022 года объект подорожал еще на полмиллиарда рублей.