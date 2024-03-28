Филиал Третьяковской галереи заказывает монтаж экспозиций за 28,5 млн рублей (фото)

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Иллюстрации из проектной документации

Филиал Третьяковской галереи в Калининграде заказывает комплекс работ по изготовлению и монтажу экспозиций детского зала и зала истории. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная стоимость контракта — 28,5 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 5 апреля. Итоги аукциона подведут 8 апреля. Работы необходимо выполнить до 6 июня.

Согласно проектной документации, предварительное название детского зала (его также называют детским музеем) — «Море возможностей». По замыслу автора проекта, водная стихия должна стать сквозной темой экспозиции. Её цель — «представить изобразительное искусство в пространстве Детского музея как море возможностей, а детей и семейные группы — как первооткрывателей и путешественников». Предполагается, что в каждом разделе экспозиции будут представлены как подлинники работ, так и цифровые и репродукционные произведения. Подрядчику предстоит изготовить и оформить шесть тематических блоков: «Причал», «Мечты», «Тайны» и другие. В список необходимых работ входит монтаж стен, витрин, фигурных панно, тактильных и акустических панелей, подиумов, лайтбоксов и картин-первёртышей, а также декоративная отделка CD-дисками.

Областное Министерство градостроительной политики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию филиала Третьяковской галереи в январе. Открыть музейный комплекс планировали в первом квартале 2024 года.

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