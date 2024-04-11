В 2024 году планируется строительство двух паромов для калининградской линии

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В этом году запланировано строительство ещё двух судов для обеспечения морской линии Калининград — Усть-Луга. Об этом говорится на сайте Росморпорта.

«В приоритете — увеличение количества судов на паромной линии „Морской порт Усть-Луга — морской порт Калининград“. Так, в 2024 году планируется начать строительство двух паромов с финансированием из средств Фонда национального благосостояния», — заявил генеральный директор ведомства Сергей Пылин.

В феврале стало известно, что на эти цели направили 30 млрд рублей. Ранее губернатор Антон Алиханов сообщил, что во время визита президента Владимира Путина в Калининградскую область было принято решение о финансировании двух новых паромов из трех, которые планируют построить для региона. Об этих планах в Росморпорте рассказали в конце сентября.

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