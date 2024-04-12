«Калининград-ГорТранс»: валидаторы в транспорте выходят из строя ежедневно

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Стационарные валидаторы, установленные в транспорте муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс», регулярно выходят из строя. Специалисты ежедневно заменяют несколько десятков устройств. Об этом сообщил представитель предприятия Александр Шахновский 12 апреля на заседании суда апелляционной инстанции по делу об установлении в Калининграде дифференцированного тарифа на проезд в общественном транспорте.

«Ежедневно выходят [из строя валидаторы], потому что, скажем так, установленные два года назад стационарные валидаторы с учетом частоты использования и нынешних условий развития электронной техники очень часто ломаются», — пояснил Шахновский.

По его словам, «Калининград-ГорТранс» дополнительно располагает «порядка 30-40 валидаторами», которые ежедневно используют вместо вышедших из строя. «У нас сформирован, скажем так, баланс на замену», — уточнил представитель предприятия.

Стационарные терминалы для безналичной оплаты проезда были установлены в муниципальном общественном транспорте в 2020 году. В общей сложности для автобусов, троллейбусов и трамваев «Калининград-ГорТранса» закупили 580 устройств. Как сообщалось, «вся система» находится «в работоспособном состоянии». Частные перевозчики в Калининграде устанавливают стационарные валидаторы по своему усмотрению.

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