Калина: имя директора нацпарка «Виштынецкий» будет известно через пару недель

Новый национальный парк «Виштынецкий», утвержденный постановлением председателя правительства Михаила Мишустина 1 апреля, может возглавить руководитель нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина. Об этом в своем телеграм-канале написала директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова. При этом сам Калина информацию о том, что он уже возглавляет новый нацпарк, не подтвердил.



«Пока еще нет, — сообщил Калина корреспонденту „Нового Калининграда“. — Светлана чуть-чуть поспешила. Но скоро все узнаем, жду. Во всех областях делается объединенная дирекция. Но об этом лучше говорить, когда законные документы придут».

Калина добавил, что в ближайшее время может быть решен вопрос о создании третьего нацпарка — на Балтийской косе.

«Виштынецкий парк обсуждался с 2017 года, потом его хотели разменять, но я бы с удовольствие Балткосу взял. Но пока это нереально», — сообщил он.

Что касается количества въездов в нацпарк «Виштынецкий» (их, по словам местных жителей, более двух десятков), то Анатолий Калина считает, что это далеко не главная проблема.

«Одна дорога, две, десять или пятнадцать — это не проблема. В России есть нацпарки, в которые ведут и 50 дорог. Есть определенные места, где люди отдыхают. Когда поеду, чтобы посмотреть территорию, тогда точно смогу что-то сказать. Вообще мне эта территория знакома, но когда все случится, тогда поедем знакомиться ближе. Я думаю, что через дней 10-15, недельки через две будет конкретика», — заключил Калина.

Напомним, что в ноябре 2023 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что выступает против создания национального парка на территории Роминтской пущи. В качестве одного из альтернативных решений рассматривалось придание такого статуса территории вокруг Большого Мохового болота в Славском районе.