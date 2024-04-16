Кассационная инстанция отменила решения по вывеске Wildberries в Калининграде

Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решения первой и апелляционной инстанций в споре по поводу вывески Wildberries на фасаде жилого дома по улице Жукова в Калининграде. Заседание по делу прошло в понедельник, 15 апреля, резолютивная часть решения опубликована в судебной картотеке.



Инициатором спора выступал маркетплейс. Wildberries подавал иск к властям Калининграда из-за предписания о демонтаже рекламной конструкции. Компания указывала, что она является информационной вывеской, а не рекламой. Первая и апелляционная инстанции согласились с этой позицией, после чего городские власти направили кассационную жалобу.