Кассационная инстанция отменила решения по вывеске Wildberries в Калининграде

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Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил решения первой и апелляционной инстанций в споре по поводу вывески Wildberries на фасаде жилого дома по улице Жукова в Калининграде. Заседание по делу прошло в понедельник, 15 апреля, резолютивная часть решения опубликована в судебной картотеке.

Инициатором спора выступал маркетплейс. Wildberries подавал иск к властям Калининграда из-за предписания о демонтаже рекламной конструкции. Компания указывала, что она является информационной вывеской, а не рекламой. Первая и апелляционная инстанции согласились с этой позицией, после чего городские власти направили кассационную жалобу.

Впоследствии маркетплейс подал еще один иск к администрации Калининграда. Он касается предписания о демонтаже рекламной конструкции у входа в пункт выдачи на Аллее Смелых. В этом случае суд посчитал, что вывеска могла быть размещена только на основании разрешения администрации. Маркетплейс обжаловал решение, очередное заседание апелляционной инстанции назначено на 24 апреля.

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