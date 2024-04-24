Wildberries не удалось обжаловать решение суда по вывеске на Аллее Смелых

Маркетплейсу Wildberries не удалось обжаловать решение по делу о демонтаже конструкции у входа в пункт выдачи на Аллее Смелых, 11-17 в Калининграде. Заседание апелляционной инстанции прошло в среду, 24 апреля. Как указано в судебной картотеке, решение областного арбитражного суда оставлено без изменения.

Компания подавала иск в связи с предписанием администрации Калининграда от июля 2023 года, в котором власти требовали снять объемные буквы с названием маркетплейса у входа в пункт выдачи на Аллее Смелых. Чиновники указали, что конструкция размещена без соответствующего разрешения. Wildberries в своем иске требовал признать документ незаконным, утверждая, что установленные объемные буквы не являются рекламой.

В решении первой инстанции говорилось, что у входной двери в помещение пункта выдачи заказов имеется вывеска с обязательной информацией, предусмотренной законом о защите прав потребителей. Спорная же конструкция установлена как дополнительная и содержит информацию о фирменном наименовании и товарном знаке компании. Областной арбитражный суд указывал, что она могла быть размещена только на основании разрешения администрации, в связи с чем иск Wildberries был отклонен.