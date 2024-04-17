ФКР приступил к капитальному ремонту 6 домов по улице Козенкова в Калининграде

ФКР приступил к капитальному ремонту 6 домов по улице Козенкова в Калининграде
Фото: скриншот «Яндекс. Карт»
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В Калининграде на улице Козенкова приступили к капитальному ремонту сразу 6 домов. Об этом сообщил Фонд капремонта региона в своём телеграм-канале в среду, 17 апреля.

В посте говорится, что подрядчики отремонтируют фасады домов № 10-12, № 14-18 и № 20-22. У домов № 11-11а и № 25 реновируют подвалы и фундаменты. У дома № 13-23 работы коснутся сразу и фасада, и подвала с фундаментом.

Ранее в региональном правительстве «Новому Калининграду» сообщали, что в 2024 в областном бюджете на финансирование Фонда капитального ремонта заложено 1,4 млрд рублей, что на 26% больше, чем направляют жители. Позднее стало известно, что в этом году ФКР запланировал капремонт в 545 многоквартирных домах.

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