В Калининграде возобновляют выплаты многодетным взамен земельных участков

Все новости по теме: Многодетные семьи

В 2025 году власти Калининграда планируют возобновить выплаты многодетным семьям, отказавшимся от земельных участков. Соответствующие изменения были внесены в бюджет городского округа на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов. Финансовый документ рассмотрели во втором чтении депутаты Городского совета в среду, 18 декабря.

Ранее в этот же день вопрос обсудили на внеочередном заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности горсовета. Как было отмечено, выплаты возобновляют в связи с аналогичным решением губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, о котором он сообщил 12 декабря во время прямой линии. Предполагается, что в следующем году калининградские многодетные семьи, отказавшиеся от земельных участков, смогут получить компенсацию в размере 600 тыс. рублей: 400 тыс. из областного бюджета и 200 — из муниципального. Город заложил на эти цели 200 млн рублей.

Бесплатные земельные участки многодетным семьям начали выделять в 2011 году, получить их могли все многодетные вне зависимости от статуса нуждаемости. В конце 2018 года депутаты утвердили поправки в закон «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Калининградской области», согласно которым с января 2019 года претендовать на земельный участок теперь могли только те семьи, которые являются нуждающимися в улучшении жилищных условий. Средства могли быть направлены на улучшение жилищных условий, приобретение жилья или погашение ипотеки. Калининград подключился к мере поддержки в 2022 году. В 2023-м она перестала действовать.

Всем семьям по чуть-чуть: пять вопросов о поддержке многодетных

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