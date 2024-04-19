На ремонт ул. Брамса в Калининграде выделяют 49 млн рублей

Власти Калининграда выделяют на ремонт улицы Брамса 49 миллионов рублей. Анонс тендера по выбору подрядчика для выполнения работ размещен на сайте областного Центра торгов.

Заказчиком работ выступает муниципальное учреждение «Городское дорожное строительство и ремонт». Финансирование предусмотрено в 2024 году. Ранее сообщалось, что улица Брамса вошла в список объектов, на которые обещают направить 800 млн рублей, выделенных на текущее содержание дорог.

В начале апреля власти решили установить для выполнения работ публичный сервитут площадью 20 828 квадратных метров. Он будет действовать бессрочно «для проезда и обеспечения пешеходных связей по улице Брамса».