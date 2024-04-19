«Ведомости»: за год стоимость полетов по России эконом-классом выросла на 25%

Средняя стоимость внутренних полетов по России в эконом-классе по итогам первого квартала 2024 года составила 7015 рублей. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали «Ведомости» на основе данных Росстата.

Как отмечает издание, в марте 2024-го средняя стоимость перелета эконом-классом увеличилась до 7345 рублей. Дороже всего оказалось путешествовать по всем направлениям внутри страны из Пензенской области — в среднем 14 716 рублей (+4%) за билет, Республики Коми — 14 663 рублей (+42%) и Республики Марий Эл — 13 559 рублей (+25%). Средняя цена билета эконом-классом из Москвы в марте составила 8504 рубля (+19%), из Санкт-Петербурга — 10 800 рублей (+19%).

В 2023 году отечественный авиационный транспорт перевез более 105 млн пассажиров (при прогнозе в 103 млн). Внутренними авиалиниями воспользовались 83 млн человек.