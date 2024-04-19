«Ведомости»: за год стоимость полетов по России эконом-классом выросла на 25%

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Средняя стоимость внутренних полетов по России в эконом-классе по итогам первого квартала 2024 года составила 7015 рублей. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитали «Ведомости» на основе данных Росстата.

Как отмечает издание, в марте 2024-го средняя стоимость перелета эконом-классом увеличилась до 7345 рублей. Дороже всего оказалось путешествовать по всем направлениям внутри страны из Пензенской области — в среднем 14 716 рублей (+4%) за билет, Республики Коми — 14 663 рублей (+42%) и Республики Марий Эл — 13 559 рублей (+25%). Средняя цена билета эконом-классом из Москвы в марте составила 8504 рубля (+19%), из Санкт-Петербурга — 10 800 рублей (+19%).

В 2023 году отечественный авиационный транспорт перевез более 105 млн пассажиров (при прогнозе в 103 млн). Внутренними авиалиниями воспользовались 83 млн человек.

Как писал «Новый Калининград», в начале марта авиакомпании прекратили продажу субсидированных билетов на калининградском направлении. В областном правительстве это объяснили «перестройкой программы субсидирования согласно поручению президента». Льготные билеты с 1 мая планируют распространить на всех жителей региона. До этого времени Минтранс поручил заморозить цены. Вместе с тем в конце марта стоимость билетов до Москвы на май доходила до 26 тысяч рублей. Для экономии жителям рекомендовали ждать запуска обновленной программы субсидирования авиаперевозок.

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