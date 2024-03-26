26 тысяч рублей за билет в один конец: как покинуть Калининград в начале мая

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Авиакассы перестали продавать льготникам билеты по субсидированным тарифам в начале марта, а Минтранс России поручил авиакомпаниям не повышать цены на авиабилеты в Калининград, пока для калининградцев не введут региональную субсидию на авиаперелеты. Сколько стоят сегодня билеты на самолет и поезд и по карману ли покинуть самый западный регион его жителям, выяснял «Новый Калининград».



Отмененными в начале марта субсидированными билетами пользовались пенсионеры, молодежь до 23 лет, инвалиды и многодетные из любых регионов страны. У них была возможность купить билет до Москвы за 3500 руб. в один конец (7000 руб. туда-обратно), до Санкт-Петербурга за 3800 руб. в один конец (7600 руб. туда-обратно). Впрочем, льготные билеты для этих категорий обычно заканчивались еще весной.

В то же время истинно региональной льготы для калининградцев, как, например, для дальневосточников, никогда не существовало (действовавшая до 2017 года система субсидированных тарифов касалась всех россиян, путешествовавших из/в Калининград — но направление постепенно становилось все более популярным и однажды выделенных средств не хватило, и в итоге от нее отказались). При этом ежегодно растущий турпоток привел к тому, что калининградские жители, которым по какой-либо надобности требовалось покинуть регион, сталкивались с неподъемными ценами, а иногда и отсутствием билетов.

Власти пообещали систему субсидированных билетов пересмотреть и ввести, наконец, региональную льготу для жителей отрезанной от остальной России части таким образом, чтобы купить субсидированный билет мог житель с местной пропиской, а также студенты, которые учатся в Калининградской области. Концепцию в конце января одобрил президент Путин.

Седьмого марта продажу билетов для льготников прекратили, предложив подождать 1 мая, когда субсидированные билеты заработают для всех калининградцев. Пока что и льготникам, и всем остальным предложили летать на общих основаниях. Параллельно Минтранс России поручил авиакомпаниям не повышать цены на авиабилеты в Калининград до пересмотра системы субсидирования. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в пресс-службе министерства. «Другим авиаперевозчикам (кроме „Аэрофлота“, который и так осуществляет перевозки в Калининград по „плоским“ тарифам — прим. ТАСС), осуществляющим субсидируемые перевозки в Калининград, на период пересмотра системы поручено не допускать рост тарифов на этих направлениях», — говорилось в сообщении.

Однако в течение последних двух недель от пользователей портала стали поступать сигналы, что, несмотря ни заявления федерального министерства, билеты существенно подорожали, и теперь покинуть Калининградскую область стало весьма накладно.

«Новый Калининград» проанализировал цены на билеты авиакомпаний и сравнил их с теми, что предлагались перевозчиками 10 марта на 25 марта — в разгар школьных каникул. Мы обозначили дату отъезда из региона 1 мая, поскольку, во-первых, в этот день должны уже будут появиться в продаже субсидированные авиабилеты (если верить властям). Во-вторых, 1 мая заканчиваются первые длинные майские выходные, и жители столиц, прилетевшие в Калининград в конце апреля, начнут выбираться назад.

Анализ сайта агрегатора «Авиасейлз» и самих авикомпаний показал, что цены выросли, и существенно.





Расценки на билеты «Победы» выросли почти в два раза, «Смартавиа» — в 3 раза. Рекорд установила авиакомпания «Аэрофлот» (та самая, которая, по данным Минтранса, «и так осуществляет перевозки в Калининград по „плоским“ тарифам»). Компания, генеральным директором которой ранее был нынешний министр транспорта Геннадий Савельев, предлагает пассажирам из Калининграда лететь в одну сторону за 26 тысяч руб. без багажа — это так называемый «эконом-лайт». В начале марта на 25 марта купить билет можно было за 6 400 руб.

Справедливости ради стоит отметить, что на соседние рабочие дни 3 и 4 мая билеты «Аэрофлота» можно купить за те же 6400. Но с наступлением выходных ценник вновь существенно взлетает. И жителям Калининграда в случае необходимости улететь в Москву придется покупать билеты на общий основаниях. Остается только надеяться, что обещанные властями субсидированные билеты будут доступны калининградцам с 1 мая, и у жителей региона все же будет возможность в случае необходимости покинуть Калининград в дни высокого спроса на билеты.



Дорогой «Янтарь»

С билетами на поезда на 1 мая ситуация также не самая радужная. В этот день из Калининграда уходят два поезда — утром фирменный «Янтарь», вечером — поезд № 148. Мест на «Янтаре» осталось крайне мало. Стоимость билета в плацкартный вагон начинается от 5418 руб., причем за эти деньги остались только верхние полки или нижняя боковушка у туалета. Билет в купе обойдется в 8 977 руб., но билетов также почти не осталось.

На поезд № 148 билеты подешевле — 3681 руб. за плацкарт (причем в продаже еще остались не только верхние полки, но и нижние «боковушки»). Купе в этом поезде стоит 6 763 рублей, крайнее у туалета — 5 457 руб.

Обстановка с поездами, отбывающими из Калининграда в Москву 2 мая, уже гораздо лучше — здесь предлагается еще много мест в плацкартных и купейных вагонах. Правда, недорогих плацкартных билетов по 3 680 руб. на утро вторника оставалось всего два. В продаже в основном билеты по 5 417 руб. (независимо от того, верхняя это или нижняя полка). В двух купейных вагонах мест почти не осталось.Напомним, что для проезда на поезде необходимо иметь заграничный паспорт, а также оформить упрощенный проездной документ для железной дороги при покупке билета в том случае, если у вас нет визы, упрощенного транзитного документа (УТД) или какого-то иного документа, разрешающего проезд по территории ЕС (пусть там вас и не выпустят даже на перрон). Билеты с оформлением УПДЖД можно купить не позднее чем за 28 часов до отправления поезда.

На обратную дорогу, кстати, билетов пока еще достаточно. По всей видимости, на ситуации сказался запрет на выход в Литве из калининградских поездов, которым раньше пользовались обладатели европейских видов на жительство, израильских паспортов и т.п. Они покупали билеты из Москвы до Чернышевского, но выходили в Литве, откуда дальше улетали в страны ЕС либо в Израиль. В том числе из-за этого формировался определенный дефицит билетов на поезда из «большой России» в Калининград.

Через Литву по УТД

Счастливым обладателям транзитной визы для калининградцев — упрощенного транзитного документа — можно отправиться в «большую Россию» на собственном автомобилей. Правда, для этого предстоит преодолеть очереди на границе со стороны Калининградской области и затем на литовско-белорусской границе. Для того, чтобы не нарушить режим, необходимо пробыть в Литве не более 24 часов.

УТД — пожалуй, единственная чисто локальная льгота, предусмотренная непосредственно для жителей с калининградской пропиской, причем предусмотренная соседней недружественной республикой. Оформляют его генконсульство Литвы в Калининграде и консульство Литвы в Советске. Стоимость — 5 евро, выдается она на три года (раньше на пять лет) — вклеивается в заграничный паспорт.

Регистрация на оформление УТД в генконсульстве Литвы в Калининграде на весь следующий месяц открывается в последнюю среду текущего месяца в 12-00 по местному времени. В консульстве Советска свободные окна на оформление УТД есть хоть на завтра. Зарегистрироваться можно по ссылке https://vizreg.urm.lt/ru.

Однако калининградская прописка — не единственное условие для оформления УТД. Заявителю предстоит доказать, для чего ему нужно ездить на остальную территории России не просто так, а по уважительной причине. Это могут быть бизнес, работа, учёба, лечение, а также посещение родственников или наличие недвижимости на территории остальной части России». Все основания необходимо подтвердить документально.

Текст: Оксана Майтакова, Фото: Юлия Власова / Новый Калининград