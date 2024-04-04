Общественники призвали ФАС следить за ценами на авиабилеты в Калининград

До запуска программы льготных авиаперевозок Федеральной антимонопольной службе следует следить за ценами на билеты на калининградском направлении. Об этом заявил зампредседателя общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов в эфире радио «Балтик Плюс» в четверг, 4 апреля.

«Сейчас хочу сказать, что важно не ждать 1 мая. Важно, чтобы Федеральная антимонопольная служба более внимательно смотрела за ценами в Калининград, они сейчас иногда высокие», — отметил Зотов.

Он констатировал, что сейчас авиабилеты на калининградском направлении продаются «по рыночным ценам». «Поэтому жителям, которые планируют свои полеты на июнь, июль либо конец мая, можно просто немного подождать. Эта программа точно будет запущена, прямые поручения есть», — сказал Илья Зотов.

Ранее «Новый Калининград» писал о резком росте цен на билеты из Калининграда в Москву в начале мая. Несмотря на поручение Минтранса заморозить тарифы до того, как с мая заработает новая система региональных льгот, стоимость авиаперевозок выросла в разы. В начале марта была остановлена продажа субсидированных билетов для льготных категорий на калининградском направлении.