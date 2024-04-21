Облвласти отказались от пересадочного узла у поселка Шоссейного в пользу моста

Облвласти отказались от пересадочного узла у поселка Шоссейного в пользу моста
Скриншот «Яндекс. Карт»
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Власти запланировали строительство нового моста над железной дорогой на Южном обходе Калининграда. Проект получил положительное заключение экспертизы.

Заказчиком проекта выступило областное управление дорожного хозяйства. ПСД готовили калининградские компании «Нимб-проект» и «Асгард». Мост планируется построить на 16 км +750 м Южного обхода (над железнодорожной веткой в направлении поселка Голубево), это рядом с поселком Шоссейным менее чем в 500 метрах от ул. Камской.

Ранее областное минградполитики утвердило документацию по планировке территории, согласно которой длина путепровода составит 136 метров. В приказе министерства говорится о том, что «в отношении рассматриваемой территории имеется ранее разработанная документация по планировке территории», согласно которой в этом месте должен был появиться транспортно-пересадочный узел «Юго-запад» (ее разработала администрация Калининграда). «Установленные данной документацией по планировке территории границы зоны планируемого размещения объекта местного значения транспортно- пересадочного узла „Юго-запад“ не учитываются, так как линейный объект регионального значения имеет большую значимость», — отмечается в приказе минградполитики.

Ранее в администрации Калининграда сообщали, что в Генплане Калининграда до 2035 года предусмотрено 11 транспортно-пересадочных узлов: девять на окраинах и два — в центре, на Северном и Южном вокзалах. С их помощью горвласти собираются оптимизировать потоки автомобилей, ежедневно приезжающих в Калининград из области. Пока ни один такой объект не появился, хотя разговоры о них ведутся около 10 лет. Пока под них зарезервирована земля на ул. невского и в районе проспекта Победы.

В настоящее время в месте запланированного строительства моста действует железнодорожный переезд, что затрудняет движение по Южному обходу. 

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