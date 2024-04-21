Облвласти отказались от пересадочного узла у поселка Шоссейного в пользу моста

Власти запланировали строительство нового моста над железной дорогой на Южном обходе Калининграда. Проект получил положительное заключение экспертизы.



Заказчиком проекта выступило областное управление дорожного хозяйства. ПСД готовили калининградские компании «Нимб-проект» и «Асгард». Мост планируется построить на 16 км +750 м Южного обхода (над железнодорожной веткой в направлении поселка Голубево), это рядом с поселком Шоссейным менее чем в 500 метрах от ул. Камской.

Ранее областное минградполитики утвердило документацию по планировке территории, согласно которой длина путепровода составит 136 метров. В приказе министерства говорится о том, что «в отношении рассматриваемой территории имеется ранее разработанная документация по планировке территории», согласно которой в этом месте должен был появиться транспортно-пересадочный узел «Юго-запад» (ее разработала администрация Калининграда). «Установленные данной документацией по планировке территории границы зоны планируемого размещения объекта местного значения транспортно- пересадочного узла „Юго-запад“ не учитываются, так как линейный объект регионального значения имеет большую значимость», — отмечается в приказе минградполитики.

Ранее в администрации Калининграда сообщали, что в Генплане Калининграда до 2035 года предусмотрено 11 транспортно-пересадочных узлов: девять на окраинах и два — в центре, на Северном и Южном вокзалах. С их помощью горвласти собираются оптимизировать потоки автомобилей, ежедневно приезжающих в Калининград из области. Пока ни один такой объект не появился, хотя разговоры о них ведутся около 10 лет. Пока под них зарезервирована земля на ул. невского и в районе проспекта Победы.

В настоящее время в месте запланированного строительства моста действует железнодорожный переезд, что затрудняет движение по Южному обходу.