Минприроды Калининградской области предложило отстрелять 411 кабанов

Минприроды Калининградской области предложило отстрелять 411 кабанов
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Калининградским охотникам предложили отстрелять 411 кабанов до конца 2024 года. Соответствующий приказ 22 апреля подписал региональный министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.

«Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: превышение плотности поголовья на 1 тыс. га, — говорится в документе, — обеспечение 100% изъятия поголовья дикого кабана в 30 км буферной зоне вокруг промышленных свиноводческих предприятий».

Всех отстрелянных кабанов охотникам необходимо будет сдавать на лабораторные исследования на наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Больше всего животных предстоит уничтожить в следующих охотничьих угодьях: Пугачёвское (33 особи), Гусевское (30), Пригородное (30), Знаменское (30) и Залесовское (24).

Напомним, что 30 января прошлого года региональные власти отменили карантин по африканской чуме свиней, который был введен на мясоперерабатывающем предприятии «БалтАгроС» в поселке Совхозное Багратионовского округа. Карантин был введен 1 декабря.

Как сообщалось ранее, в 2022 году правительство Калининградской области выделяло 105,9 млн рублей на компенсации животноводам из-за вспышки АЧС. Тогда в регионе было уничтожено порядка 25 тыс. голов свиней.

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