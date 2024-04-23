Минприроды Калининградской области предложило отстрелять 411 кабанов

Калининградским охотникам предложили отстрелять 411 кабанов до конца 2024 года. Соответствующий приказ 22 апреля подписал региональный министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин.



«Причины, вызвавшие необходимость регулирования численности охотничьих ресурсов: превышение плотности поголовья на 1 тыс. га, — говорится в документе, — обеспечение 100% изъятия поголовья дикого кабана в 30 км буферной зоне вокруг промышленных свиноводческих предприятий».

Всех отстрелянных кабанов охотникам необходимо будет сдавать на лабораторные исследования на наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС).

Больше всего животных предстоит уничтожить в следующих охотничьих угодьях: Пугачёвское (33 особи), Гусевское (30), Пригородное (30), Знаменское (30) и Залесовское (24).

Напомним, что 30 января прошлого года региональные власти отменили карантин по африканской чуме свиней, который был введен на мясоперерабатывающем предприятии «БалтАгроС» в поселке Совхозное Багратионовского округа. Карантин был введен 1 декабря.