Дятлова — о «недорогом» ремонте на Брамса: работы не будут капитальными

Дорожники уложатся в 49 млн рублей при ремонте улицы Брамса, так как эти работы не будут капитальными. Об этом журналистам сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.



«Мы будем делать работы по обустройству верхних слоев асфальта и фрезерованию, поправим бортовой камень и тротуары, — пояснила Дятлова. — Большой капитальный ремонт, который мы делаем от фасада до фасада, подразумевает, что мы снимаем полностью асфальтобетонное покрытие и начинаем в том числе делать перекладку коммуникаций, уходить в формирование „дорожной одежды“. Этого, конечно, не будет, потому что на такую улицу нужны другие денежные средства. Мы вниз не уходим».

Глава добавила, что демонтировать брусчатку на нескольких отрезках улицы рабочие также не будут.

Ранее пресс-служба горадминистрации сообщала, что на портале госзакупок уже объявлены торги на ремонт улиц Брамса, Гаражной и Гостиной. Победителей тендеров должны определить 7 мая. Как сообщалось ранее, выполнение работ запланировано на 2024 год.

Все три улицы вошли в список объектов, на которые городские власти пообещали направить 800 млн рублей, выделенных на текущее содержание дорог. Как поясняла глава администрации Калининграда Елена Дятлова, предполагается «приведение в нормативное состояние отдельных поврежденных участков».