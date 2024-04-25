Путин: возврат компаний государству не связан с пересмотром приватизации

Оборот бизнеса в пользу государства связан с собственниками, действия которых наносят вред национальным интересам страны, о пересмотре итогов приватизации речи не идёт. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в пятницу, 25 апреля, его слова передаёт «Интерфакс».

Политик отметил, что в последнее время правоохранители возбудили множество дел по возврату предприятий во владение государству. «Хотел бы подчеркнуть, что речь идёт не о пересмотре приватизации, а о случаях, когда действия или бездействия собственников предприятий, имущественных комплексов наносят прямой ущерб безопасности страны и национальным интересам», — сказал Путин.



В начале апреля Совет Федерации на пленарном заседании одобрил законопроект, упрощающий приватизацию государственного имущества. Власти вводят способ продажи объектов по «минимально доступной цене», когда продажа на торгах не состоялась. В 2023 году в собственность государства перешёл Калининградский морской торговый порт, Росимуществу досталось 98,25% акций предприятия. «Ведомости» сообщали, что государство рассматривает приватизацию объекта.