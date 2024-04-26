Застройщик: Калининградская область способна загрузить два аквапарка

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Калининградская область может загрузить два аквапарка среднего размера. Такое мнение высказал застройщик Александр Качанович, представляя 25 апреля на инвестсовете региона проект туристического кластера в поселке Сокольники Зеленоградского округа.

По его словам, в целом по стране один аквапарк приходится на 1,5 миллиона человек, в Краснодарском крае и Крыму этот показатель составляет 258 тысяч. В Европе, согласно информации Качановича, один аквапарк приходится на 470 тысяч человек, в США — на 330 тысяч.

«Выводы всех исследований, которые нам попадались в руки, говорят о том, что минимальной нормой считается один аквапарк на 500 тысяч жителей, поэтому теоретически регион будет способен загрузить два средних аквапарка», — сказал бизнесмен.

Сооружение в Сокольниках инвестор намерен окупать за счет других объектов кластера. «Понимаем, почему в регионе за столько лет сложно было реализовать аквапарк: потому, что вернуть капитальные инвестиции с аквапарка видится сложным, речь идет на многие десятки лет. Мы планируем вернуть инвестиции в туристскую часть инфраструктуры за счет продажи каких-то объектов, таких как номера в инвест-отелях и многоквартирные жилые дома», — пояснил Александр Качанович.

Ранее сообщалось, что компания «Волна» планирует создать в Сокольниках туристический кластер «Акваполис» общей площадью 600 тысяч квадратных метров. На территории хотят построить аквапарк площадью 88 тысяч «квадратов», санаторий, спа-комплекс, отели, торговый центр, многоквартирные жилые дома, фитнес-центр и зону активного отдыха у моря. Кроме этого в кластере обещают создать образовательный кампус, возвести школу, детский сад и поликлинику. Объекты планируют разместить на пяти земельных участках. Проект был одобрен инвестсоветом, «Акваполис» сможет получить земли в аренду без торгов.

Аквапарк в регионе также планируют построить на территории курорта «Белая дюна», который рассчитывают создать под Янтарным. Он вошел в федеральный проект строительства круглогодичных морских курортов «Пять морей и озеро Байкал».


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