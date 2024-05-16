Облвласти предлагают перевести всю землю под Поваровкой под деловую застройку

Облвласти предлагают перевести всю землю под Поваровкой под деловую застройку
Фиолетовым цветом выделена область общественно-делового пространства. Фото: скриншот проекта приказа

Областные власти предлагают отдать под деловую застройку всю территорию под посёлком Поваровка, где планируется курорт «Белая Дюна». Проект приказа размещён на сайте правительства региона.

Согласно карте генплана, приложенной к документу, все 32 участка возле моря южнее Янтарного и западнее Поваровки хотят отдать под многофункциональную общественно-деловую зону, которая выделена фиолетовым цветом. Площадь застраиваемой территории составит 489,1 га. «Белая Дюна» также будет формально включена в границы Поваровки.

В январе администрация Зеленоградского округа представила проект, по которому размежёванная территория поделена на две зоны: общественно-деловую и курортную — с площадями в 319,54 и 160,54 га соответственно. Суммарная общая площадь объектов планируемой к размещению общественно-деловой застройки, при условии отнесения до 50% территории к зонам размещения зелёных насаждений, составляла 4 787,9 тыс. кв. метров, объектов санаторно-курортного лечения — 1 926,5 тыс. кв. метров.

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Часть территории была отведена под курортную зону. Фото: скриншот проекта внесения изменений в генплан Зеленоградского округа от января 2024

Губернатор Калининградской области заявил о планах по созданию курорта на побережье посёлка Поваровка под Янтарным в апреле 2023 года. Сейчас у проекта два рабочих названия — «Белая дюна» и «Русская Балтика». Особенностью курорта должен стать 500-метровый бассейн с подогреваемой морской водой. До «Русской Балтики» также хотят запустить электрички с автономным ходом. Стоимость проекта оценивается в 416 млрд рублей.

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