Из-за матча «Балтика» — ЦСКА продлевается время работы общественного транспорта

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В связи с поздним окончанием матча «Балтика» — ЦСКА власти Калининграда решили продлить время работы общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В частности, в 22:40 отправятся от остановки «Солнечный бульвар» автобусы №№ 11 и 39, которые проследуют через центр города и далее по своему маршруту. Трамваи №№ 3 и 5 отправятся по своим маршрутам через центр города в 22:50 от остановки «Рыбная деревня» Также после матча клубом будет организована доставка болельщиков от «Ростех Арены» до центра города. Шаттлы по окончании матча будут располагаться на парковке у стадиона, они без остановок проследуют до сквера у ТРЦ «Европа».

Напомним, встреча «Балтики» и ЦСКА пройдет в воскресенье, 28 апреля, на «Ростех Арене» в Калининграде. Калининградцы встречались с армейцами в полуфинале пути РПЛ Кубка России. В двухматчевом противостоянии, 3 и 16 апреля, москвичи оказались сильнее.

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