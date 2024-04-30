Власти Янтарного предупредили о демонтаже части наземного променада

В рамках ремонтно-восстановительных работ на променаде в Янтарном демонтировали часть наземного настила. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Старый настил должны заменить на новый. «Обращаем внимание жителей и гостей нашего муниципалитета на то, что в течение двух недель (на время проведения ремонтных работ) проход на этом участке променада будет недоступен», — говорится в сообщении.

Ранее власти Янтарного сообщали, что в прошлом году был проведен капитальный ремонт участка променада протяженностью один километр. «Остался один аварийный участок — стык наземной и водной частей, «Центр туризма» (муниципальное учреждение — прим. «Нового Калининграда») занимается им, — сообщал глава администрации Артур Крупин.