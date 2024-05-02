«Это, конечно же, не так»: Алиханов о ценах в Калининграде как в Москве

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Губернатор Антон Алиханов не согласен с тем, что цены на продукты и услуги в Калининградской области «примерно такие же, как в Москве». Об этом глава региона заявил в интервью «Ведомостям».

Калининградские цены сравнила со столичными корреспондент издания Елена Мухаметшина. Она также упомянула более низкие зарплаты. «Ну это, конечно же, не так, — ответил Алиханов, — Если вы оцениваете покупательную способность исключительно в куриных яйцах, то, наверное, да. Но жить в коробке из-под куриных яиц невозможно. Надеть на себя коробку из-под куриных яиц тоже невозможно. Все-таки потребительская корзина не состоит из марципанового батончика и пакета молока. Стоимость жилья в Москве такая же, как в Калининграде? В Калининграде она в среднем 100900 руб. за квадратный метр».

Среди региональных мер по сдерживанию цен глава региона назвал только поддержку сельского хозяйства. Причиной же более высокой, чем в среднем по стране, инфляции Алиханов считает сильную засуху в 2023 году. «За полтора месяца не выпало ни капли дождя. У наших агрохолдингов не уродились овощи в том объёме, в каком ожидали. Пришлось ввозить. А представляете — как логистически, с учётом позиции соседей, ввозить в Калининградскую область овощи. Это всё внесло свою долю в рост цен», — объяснил Алиханов.

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», в марте 2024 года квадратный метр на вторичном рынке жилья в Калининграде стоил в среднем 118 тыс. рублей, в новостройках — 126 тыс.

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