Горвласти ищут подрядчиков для ремонта улиц в Центральном районе

Горвласти ищут подрядчиков для ремонта улиц в Центральном районе
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Городская администрация выделила на ремонт трёх улиц в Калининграде 124 млн рублей. Две из них расположены в Центральном, одна — в Ленинградском районе. Аукционы по поиску подрядчиков размещены на портале госзакупок.

Тендеры опубликованы на улицы Чкалова, Энгельса и Пехотную, их обновят за 40,2 млн, 55,8 млн и 27,5 млн рублей соответственно. В документации к аукционам говорится, что исполнителям работ отведут на ремонт 105 дней с момента подписания контракта. На всех улицах планируется замена тротуара и дорожного покрытия. Заказчиком работ выступает МКУ «ГДСР», победителей по всем аукционам определят 16 мая.

В этот же день определят исполнителя ремонта на улице Молодёжной. Также в конце апреля стало известно, что власти выделили более 50 млн рублей на ремонт улиц Гаражной и Гостиной в Калининграде. В начале мая начался поиск подрядчика на ремонт участка улицы Судостроительной. На него администрация выделила более 4 млн рублей.

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