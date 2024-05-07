Горвласти ищут подрядчиков для ремонта улиц в Центральном районе

Городская администрация выделила на ремонт трёх улиц в Калининграде 124 млн рублей. Две из них расположены в Центральном, одна — в Ленинградском районе. Аукционы по поиску подрядчиков размещены на портале госзакупок.

Тендеры опубликованы на улицы Чкалова, Энгельса и Пехотную, их обновят за 40,2 млн, 55,8 млн и 27,5 млн рублей соответственно. В документации к аукционам говорится, что исполнителям работ отведут на ремонт 105 дней с момента подписания контракта. На всех улицах планируется замена тротуара и дорожного покрытия. Заказчиком работ выступает МКУ «ГДСР», победителей по всем аукционам определят 16 мая.