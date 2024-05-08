Власти: калининградские студенты смогут покупать льготные авиабилеты с 13 мая

Продажи субсидированных авиабилетов калининградским студентам планируют открыть 13 мая. Необходимую для их покупки форму справки утвердили региональные министерства образования и инфраструктуры в среду, 8 мая, сообщил начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.



«Сегодня была утверждена форма справки для студентов, которая необходима для покупки субсидированных авиабилетов студентами. Формат справки будет доведён сегодня до учебных учреждений региона. Купить билет по ней станет возможно с 13 мая», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, статус студентов при покупке субсидированных авиабилетов «должен быть подтвержден соответствующим региональным актом». Программа субсидирования авиаперелетов для жителей Калининградской области начала действовать с 1 мая. По решению властей спецтарифы должны быть предусмотрены на рейсах из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург (выполняет «Аэрофлот» по стоимости 3800 и 3500 рублей соответственно), город Жуковский Московской области и Екатеринбург («Уральские авиалинии» — 3800 и 8500 рублей), Мурманск и Архангельск («Смартавиа» — 6000 и 5500 рублей) и обратно.

В первые дни запуска программы билеты были доступны только в кассах, к которым наблюдались длинные очереди. С 3 мая «Аэрофлот» открыл продажи на своем сайте. Билеты можно найти в разделе «Спецпредложения», в котором нужно выбрать категорию «Субсидированные перевозки». Как сообщал в конце апреля губернатор Антон Алиханов, на программу льготных авиаперевозок для жителей Калининградской области осталось в текущем году порядка 170-180 млн рублей.

На момент открытия продаж было выделено в общей сложности 30 тысяч льготных билетов, на рейсы из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург и обратно на май в продаже их уже нет. Из пояснений перевозчиков следует, что один пассажир может купить четыре билета «в одну сторону», два билета «туда-обратно» или два билета «в одну сторону» и один «туда-обратно». В пресс-службе авиакомпании «Смартавиа» «Новому Калининграду» сообщили, что количество мест и период вылетов «ограничены по причине сокращения объемов финансирования в 2024 году».