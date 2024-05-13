«Аэрофлот» открыл продажу субсидированных билетов калининградским студентам

Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу субсидированных билетов студентам калининградских высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в понедельник, 13 мая.

Авиакомпания отмечает, что льготами могут воспользоваться студенты очной формы обучения. Купить билет можно как в офисах продажи уполномоченных агентов, так и онлайн. Для этого на сайте «Аэрофлота» необходимо открыть вкладку «Субсидированные перелёты», выбрать соответствующую программу субсидирования, указать пункты вылета и прибытия, заполнить все необходимые поля и загрузить документы, подтверждающие личность и факт обучения. Авиакомпания отмечает, что бронирование мест через интернет возможно максимум за неделю до предполагаемого вылета.