«Аэрофлот» открыл продажу субсидированных билетов калининградским студентам

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Авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу субсидированных билетов студентам калининградских высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в понедельник, 13 мая.

Авиакомпания отмечает, что льготами могут воспользоваться студенты очной формы обучения. Купить билет можно как в офисах продажи уполномоченных агентов, так и онлайн. Для этого на сайте «Аэрофлота» необходимо открыть вкладку «Субсидированные перелёты», выбрать соответствующую программу субсидирования, указать пункты вылета и прибытия, заполнить все необходимые поля и загрузить документы, подтверждающие личность и факт обучения. Авиакомпания отмечает, что бронирование мест через интернет возможно максимум за неделю до предполагаемого вылета.

Субсидированные билеты на рейсы «Аэрофлота» поступили в продажу с 1 мая, однако льготные перевозки для студентов компания решила включить в программу позднее. Причиной стало то, что не была утверждена форма справки, которую они должны предъявлять. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что количество субсидированных билетов «не бесконечно». Федеральный Минтранс в ответ на запрос «Нового Калининграда» писал, что «по мере реализации льготных билетов будут приниматься меры по выделению дополнительных средств на данное направление».

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