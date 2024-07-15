Экс-главу пункта полиции Янтарного отправили в колонию за взятку от ловца янтаря

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Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему начальнику пункта полиции Янтарного городского округа. Экс-полицейский признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведённых совместно с региональным УФСБ и оперативно-розыскной частью собственной безопасности областного управления МВД.

Следствием и судом установлено, что утром 26 июля 2023 года в Янтарном осужденный через посредника получил взятку от ловца янтаря. Взамен полицейский обещал не привлекать мужчину к административной ответственности и обеспечить общее покровительство в незаконной деятельности. После получения взятки обвиняемый задержан сотрудниками УФСБ. Как выяснилось позже, задержанным оказался победитель всероссийского конкурса «Народный участковый» Виталий Тохтамыш.

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В ходе расследования уголовного дела следователями регионального управления СКР собран достаточный объем доказательств, полностью изобличающих мужчину в содеянном. Приговором Светлогорского городского суда ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 2,7 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 4 года.

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