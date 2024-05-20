Рособрнадзор: выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ по новым правилам

В России выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться возможностью пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору, новый порядок доступен только для выпускников этого года. Об этом в ходе горячей линии по теме проведения ЕГЭ сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет «Коммерсант».

Музаев он уточнил, что пересдача по новым правилам в дальнейшем станет ежегодной, в этом году она пройдет 4 и 5 июля. При этом выпускники, пересдающие ЕГЭ по новому порядку, имеют право на подачу апелляции в течение двух дней после официального объявления результатов.

Напомним, 29 февраля президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил «дать выпускникам, что называется, второй шанс», то есть разрешить пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В результате Рособрнадзор пообещал, что в 2024 году выпускники получат право пересдачи ЕГЭ по одному предмету до окончания приемной компании в вузах, однако выбрать лучший результат не получится. При этом «двухсоставные» экзамены по иностранным языкам придется пересдавать полностью, это значит, что сохранить хорошую оценку за письменную или устную части также не получится. В апреле в России было утверждено новое расписание ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдать один предмет до конца приемной кампании.