Строительство туркомплекса возле моря в Светлогорске подорожало на 1 млрд рублей

Строительство туркомплекса возле моря в Светлогорске подорожало на 1 млрд рублей
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Строительство променада в Светлогорске

Зампред правительства Калининградской области и министр спорта региона Наталья Ищенко рассказала о новой стоимости туристического кластера на променаде в Светлогорске. Её цитирует ТАСС в среду, 22 мая.

«Что касается масштабных инвестиционных проектов, хотелось бы упомянуть курортно-оздоровительный комплекс „Променад“ в Светлогорске, который реализуется в непосредственной близости к Балтийскому морю. Он предполагает создание гостиничного комплекса, спа-комплекса, общая сумма инвестиций составит более 8 млрд рублей», — заявила Ищенко, выступая на международной выставке-форуме «Россия». По её словам, реализацию проекта завершат в 2026 году.

В середине февраля экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в застройку светлогорского променада инвестировано 7 млрд рублей. «В строительство на променаде (отель, клиника ит.д.) вкладывается более 7 миллиардов рублей, создается туристическая инфраструктура, построен удобный лифт по механизму земля в обмен на инвестиционные обязательства», — написал бывший глава региона на своей странице «ВКонтакте».

Ищенко также назвала стоимость гостиничного центра в посёлке Ласкино. В марте госкорпорация «Туризм.РФ» показала проект акваматерального комплекса. Согласно ему, «Водный мир» сможет принимать свыше 120 тыс. туристов в год и откроет 540 рабочих мест.

«В ближайшее время начнется реализация проекта круглогодичного гостиничного комплекса в поселке Ласкино, этот проект реализуется совместно с корпорацией „Туризм.РФ“, объем инвестиций составит 5 млрд рублей», — сказала она.

Напомним, застройщики светлогорского променада получили землю бесплатно. Проект туристического кластера, предполагаемый на этой территории, в 2019 году признали масштабным и одобрили советом по улучшению инвестиционного климата при губернаторе региона. В рамках проекта планируется создать обширную социально-бытовую, лечебно-оздоровительную и детскую инфраструктуру. Инвестор взял на себя обязательства по укреплению берегового склона (строительство подпорной стены) на участках, где разместятся корпуса гостиничного комплекса и рекреационных объектов.

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