Строительство туркомплекса возле моря в Светлогорске подорожало на 1 млрд рублей

Зампред правительства Калининградской области и министр спорта региона Наталья Ищенко рассказала о новой стоимости туристического кластера на променаде в Светлогорске. Её цитирует ТАСС в среду, 22 мая.

«Что касается масштабных инвестиционных проектов, хотелось бы упомянуть курортно-оздоровительный комплекс „Променад“ в Светлогорске, который реализуется в непосредственной близости к Балтийскому морю. Он предполагает создание гостиничного комплекса, спа-комплекса, общая сумма инвестиций составит более 8 млрд рублей», — заявила Ищенко, выступая на международной выставке-форуме «Россия». По её словам, реализацию проекта завершат в 2026 году.

В середине февраля экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в застройку светлогорского променада инвестировано 7 млрд рублей. «В строительство на променаде (отель, клиника ит.д.) вкладывается более 7 миллиардов рублей, создается туристическая инфраструктура, построен удобный лифт по механизму земля в обмен на инвестиционные обязательства», — написал бывший глава региона на своей странице «ВКонтакте».

Ищенко также назвала стоимость гостиничного центра в посёлке Ласкино. В марте госкорпорация «Туризм.РФ» показала проект акваматерального комплекса. Согласно ему, «Водный мир» сможет принимать свыше 120 тыс. туристов в год и откроет 540 рабочих мест.

«В ближайшее время начнется реализация проекта круглогодичного гостиничного комплекса в поселке Ласкино, этот проект реализуется совместно с корпорацией „Туризм.РФ“, объем инвестиций составит 5 млрд рублей», — сказала она.