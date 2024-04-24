Семь месяцев до променада: что происходит на набережной в Светлогорске сейчас (фото)

Реконструкцию старого променада в Светлогорске планируют завершить к концу 2024 года. Контракт стоимостью почти 1,5 млрд рублей заключён с компанией из Санкт-Петербурга «Геоизол». К концу февраля готовность набережной составляла 47%.

Параллельно застраивается «новый» променад. Как сообщал губернатор Калининградской области Антон Алиханов, инвестор вкладывает более семи миллиардов рублей. Компания «Раушен Хотел Ресорт», связанная с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым, возводит там комплекс апарт-отелей и коммерческой недвижимости, а компания «Ланцет» — медицинский центр. Многие здания сейчас уже в высокой степени готовности.

Застройщики получили землю без торгов бесплатно, поскольку проект в апреле 2019 года был признан масштабным и одобрен советом по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Калининградской области. Как заявляли в пресс-службе областного правительства, в рамках проекта создаётся обширная социально-бытовая, лечебно-оздоровительная и детская инфраструктура, инвестор взял на себя обязательства по укреплению берегового склона (строительство подпорной стены) на участках, где разместятся корпуса гостиничного комплекса и рекреационных объектов.

Также в округе продолжается реконструкция пляжеудерживающих сооружений в районе посёлка Отрадное и самого Светлогорска. Эти работы выполнены более чем на 40%, рассказали в ГБУ «Балтберегозащита». Учреждение заключило контракты по первому и второму подэтапам работ, сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе областного правительства. В рамках этих подэтапов в акватории Балтийского моря планируют построить 11 волноломов, 5 бун из лиственницы длиной до 170 метров, а также водовыпуск в устье реки Светлогорки. Работы в рамках этих контрактов должны быть завершены до конца 2025 года.

Третий подэтап предполагает строительство ещё пяти волноломов и одной буны, а также намыв искусственного песчаного пляжа на протяжении 4,5 км. Его планируют расширить до 70 метров на территории от санатория «Янтарный берег» до спуска «Волчья котловина» в Отрадном.

Как сообщили в региональном минстрое, искусственный пляж будет создаваться путём перемещения и намыва песка с помощью трюмных землесосов. Это специальные суда с мощными насосами, которые способны самостоятельно всасывать со дна водоёма в свой трюм песок, а также перевозить и намывать его по пульпопроводу на берег. Эти работы власти наметили на 2025-2027 годы.

Текст: Мария Власенкова, фото: Юлия Власова / Новый Калининград