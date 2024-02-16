Алиханов: в застройку променада Светлогорска вкладывается более 7 миллиардов

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Инвестор, реализующий проект застройки променада Светлогорска, вкладывает в строительство более 7 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов, отвечая на вопросы пользователей на своей странице «ВКонтакте».

«В строительство на променаде (отель, клиника итд) вкладывается более 7 миллиардов рублей, создается туристическая инфраструктура, построен удобный лифт по механизму земля в обмен на инвестиционные обязательства», — написал губернатор.

Напомним, компания «Раушен Хотел Ресорт» возводит на променаде Светлогорска комплекс апарт-отелей и коммерческой недвижимости, а компания «Ланцет» — медицинский центр. Многие здания уже в высокой степени готовности. Не достроенные пока апартаменты в них можно купить по 600 тысяч рублей за один квадратный метр. Застройщики получили землю без торгов бесплатно, поскольку проект в апреле 2019 года был признан масштабным и одобрен советом по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Калининградской области.

В пресс-службе правительства Калининградской области ранее сообщили, что в рамках проекта создается обширная  социально-бытовая, лечебно-оздоровительная и детская инфраструктура, инвестор взял на себя обязательства по укреплению берегового склона (строительство подпорной стены) на участках, где разместятся корпуса гостиничного комплекса и рекреационных объектов.

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Скриншот переписки губернатора с подписчиком «ВКонтакте»

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