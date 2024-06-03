Срок сдачи калининградского онкоцентра продлили до конца 2024 года

Срок исполнения контракта по строительству калининградского онкоцентра продлен до декабря 2024 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.



На сегодняшний день из-за просрочки исполнения контракта подрядчику, компании «Пэтруско» составляет 1 275 151 826 рублей (последняя претензия выставлена в середине декабря прошлого года). Цена контракта, судя по порталу Госзакупок, осталась неизменной — 4 634 051 228 рублей (из них фактически оплачено 3 276 278 745 рублей).

Отметим, что в начале апреля этого года экс-министр здравоохранения Александр Кравченко рассчитывал, что лицензирование поликлиники онкологического центра завершится «максимум в мае».

Также в середине мая сообщалось о выделении дополнительного финансирования на строительство онкологического центра. Власти связали это с увеличением стоимости контракта с учетом пересмотра сметы. По словам министра финансов Калининградской области Виктора Порембского, на строительство выделяется 1,5 млрд рублей и еще 167 млн. рублей предусмотрено на закупку оборудования, необходимого для лицензирования.

Строительство объекта началось еще в 2018 году, и сроки его сдачи многократно переносились. До настоящего времени учреждение к работе не приступило. О сроках лицензирования стационара не сообщалось, но экс-губернатор Антон Алиханов в апреле полагал, что полностью процедура завершится «в ближайшие два месяца».