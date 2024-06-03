Срок сдачи калининградского онкоцентра продлили до конца 2024 года

Срок сдачи калининградского онкоцентра продлили до конца 2024 года
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Онкоцентр

Срок исполнения контракта по строительству калининградского онкоцентра продлен до декабря 2024 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

На сегодняшний день из-за просрочки исполнения контракта подрядчику, компании «Пэтруско» составляет 1 275 151 826 рублей (последняя претензия выставлена в середине декабря прошлого года). Цена контракта, судя по порталу Госзакупок, осталась неизменной — 4 634 051 228 рублей (из них фактически оплачено 3 276 278 745 рублей).

Отметим, что в начале апреля этого года экс-министр здравоохранения Александр Кравченко рассчитывал, что лицензирование поликлиники онкологического центра завершится «максимум в мае».

Также в середине мая сообщалось о выделении дополнительного финансирования на строительство онкологического центра. Власти связали это с увеличением стоимости контракта с учетом пересмотра сметы. По словам министра финансов Калининградской области Виктора Порембского, на строительство выделяется 1,5 млрд рублей и еще 167 млн. рублей предусмотрено на закупку оборудования, необходимого для лицензирования.

Строительство объекта началось еще в 2018 году, и сроки его сдачи многократно переносились. До настоящего времени учреждение к работе не приступило. О сроках лицензирования стационара не сообщалось, но экс-губернатор Антон Алиханов в апреле полагал, что полностью процедура завершится «в ближайшие два месяца».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter