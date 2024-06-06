Беспрозванных рассказал, сколько осталось субсидированных авиабилетов

Для жителей региона осталось около 4000 субсидированных авиабилетов. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Беспрозванных в своем телеграмм-канале в среду, 5 июня.

Врио уточнил, что льготные билеты остались по четырем направлениям — Жуковский, Архангельск, Мурманск, Екатеринбург. Билеты в Москву время от времени выкладывает Аэрофлот.

«Ведём переговоры с Минтрансом о выделении дополнительного финансирования. Уверен: оперативно найдëм решение», — заявил Беспрозванных.

Экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявлял, что количество субсидированных билетов «не бесконечно». Ранее в Минтрансе сообщили о планах «принять меры по выделению дополнительных средств» на льготные билеты для жителей области. На вопрос о том, планируется ли дорабатывать механизм продажи субсидированных билетов, в Минтрансе не ответили.

Программа субсидирования авиаперелетов для жителей Калининградской области начала действовать с 1 мая. Из пояснений перевозчиков следует, что один пассажир может купить четыре билета «в одну сторону», два билета «туда-обратно» или два билета «в одну сторону» и один «туда-обратно».