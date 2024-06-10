«Нам это выгодно»: у госпиталя в Балтийске начали монтировать глэмпинги

В Балтийске предприниматели начали монтаж глэмпингов в районе военно-морского клинического госпиталя. Фото строящегося забора из сварной сетки в районе пляжа за поселком Павлово опубликовали очевидцы в социальных сетях. Глава администрации Балтийского городского округа Сергей Мельников подтвердил «Новому Калининграду», что доступ на территорию может быть частично ограничен.



«Да, на какую-то часть этой территории доступ будет ограничен, — сообщил Мельников. — Однако в том районе еще и велодорожка будет проходить, поэтому не вся территория будет огорожена. Будет примерно как на территории „Малина-глэмпинг“ под Зеленоградском».

Мельников добавил, что оборудование глэмпингов становится очень выгодным предприятием для муниципального бюджета.

«В год предприниматели платят примерно 650 тысяч рублей за гектар, — продолжил он. — Причем, земля не в собственности и не в аренде. Предприниматель только получает право на размещение объекта. То есть, мы ничего не теряем. Нам это выгодно. Сейчас мы еще два участка по 5 га под глэмпинги отторговали».

Напомним, что в начале апреля власти Балтийского округа подписали соглашение с предпринимателями о размещении трех новых глэмпингов. Бизнесмены получили право на размещение нестационарных комплексов по итогам аукциона на Балтийской косе и в районе поселка Павлово. Сергей Мельников уточнял, что владельцы глэмпингов будут участвовать в конкурсе министерства культуры и туризма на получение государственного гранта на 50-процентное софинансирование.