Андрей Ермак: анархии с уличными музыкантами в Зеленоградске нет

Андрей Ермак: анархии с уличными музыкантами в Зеленоградске нет
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Зеленоградского округа могут найти юридические возможности для запрета деятельности уличных музыкантов. Об этом заявил министр по туризму и культуре Калининградской области Андрей Ермак в прямом эфире Центра управления регионом в понедельник, 10 июня.

По словам Ермака, ситуация с уличными музыкантами в курортном городе юридически сложна из-за многочисленных правовых коллизий. Однако власти округа, уверяет министр, активно начали заниматься проблемой, а бороться с уличными музыкантами можно на нормативном уровне.

«Они могут найти какие-то возможности в правовом поле запретить эту деятельность, а для выявления этих людей будет работать специальная дружина, чтобы она быстро давала информацию в ситуационный центр муниципалитета, и дальше муниципалитет с правоохранительными органами реагировал на ситуацию. <...> То, что это не пущено на самотёк, и там никакой, что называется, анархии нет, — это совершенно точно, муниципалитет этим занимается», — пояснил Ермак.

Отдыхающие в Зеленоградске уже неоднократно жаловались на громкую музыку на променаде. Проблему обсуждали в местной администрации, однако, как писала газета «Волна», у властей «нет рычагов административного воздействия на „музыкантов“, которые „не блещут талантами“ и фактически занимаются звуковым насилием в отношении жителей города и отдыхающих». Чиновники заявляли о намерении обратиться к опыту «крупных мегаполисов, в которых таких музыкантов привлекают к ответственности органы правопорядка». В марте сообщалось, что администрация округа намерена создать народную дружину против уличных певцов.

Ранее власти планировали оборудовать специальные места для выступления музыкантов на Курортном проспекте в Зеленоградске. Предполагалось, что это будут крытые стационарные точки с доступом к электричеству.

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