«Дом Наполеона» в Правдинске инвестор планирует восстановить к лету 2025 года

«Дом Наполеона» в Правдинске, который находится по адресу улиц Столярная, дом № 3/9, собираются восстановить к лету следующего года. Об этом «Новому Калининграду» рассказал собственник здания Евгений Белозерцев.



«У нас в планах все закончить уже в 2025 году, ориентировочно летом, — сообщил Белозерцев. — Но тут все будет зависеть от того, как все будет идти. В работе с любым объектом культурного наследия могут всплыть различные моменты, которые невозможно было предусмотреть при проектировании. Второй вопрос — это логистика. Конечно, мы закладываем сроки поставки материалов с учетом всех сложностей, но накладки могут быть у поставщиков, например».

Евгений Белозерцев также рассказал, что на объект вышла компания «Идиллия» из Москвы, имеющая лицензию на работу с объектами культурного наследия. По словам инвестора, его планы не изменились, и после приспособления объекта к современному использованию в нем должен появиться музейно-гостиничный комплекс с кафе. Ранее собственник сообщал, что кафе он собирается открыть на первом этаже, а гостиничные номера на третьем этаже и в мансарде. Также на втором этаже здания он намерен открыть музей боевой славы, связанный с Фридландским сражением. По его наполнению сейчас ведутся переговоры (собственник не стал раскрывать, с кем именно).

«У нас есть понимание, что интерьеры гостиницы и кафе должны отвечать ожиданиям туристов, то есть быть историческими, — добавил он. — Скорее всего, там будет мебель той эпохи (ее мы, возможно, привезем из Франции, либо изготовим по старинным эскизам). Что касается содержания музейной экспозиции, то тут я пока не хочу делать каких-то заявлений. Часть экспонатов в процессе сбора. К тому же, мы ведем переговоры с владельцами коллекций и некоторых экспонатов, которые могли бы стать якорными. Когда у нас будет четкое понимание, все смогу рассказать, а пока предпочту эту информацию не разглашать».

Напомним, что в рамках программы льготного финансирования Белозерцев получил на восстановление «Дома Наполеона» 61 млн рублей. Историческое здание, по данным портала Prussia39, построили во Фридланде не позднее XVIII века. Как уверяют историки, после сражения 1807 года в нем останавливался император Франции Наполеон Бонапарт. В середине 2000-х годов здание выкупил бизнесмен Виктор Батурин, после чего были возведены строительные леса (в таком состоянии объект находится по настоящее время). Изначально Батурин планировал сделать из него музей, связанный с эпохой Наполеона, в котором размещался бы ресторан. Предполагалось, что открытие произойдет в 2008 году, но судебные процессы и споры о разделе имущества при разводе с супругой Яной Рудковской изменили эти планы.

Вскоре Рудковская выставила дом Наполеона на торги и даже предлагала приобрести историческую недвижимость Жерару Депардье.