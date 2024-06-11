Горвласти рассказали, какие работы ведутся в парке Макса Ашманна

Подрядчик продолжает работы по благоустройству в Макс-Ашманн-парке. Об этом пишет газета «Гражданин» со ссылкой на администрацию Калининграда.



«На объекте трудятся в общей сложности 23 человека и 10 единиц техники. Как мы сообщали ранее, работы планируется закончить этим летом», — отметили представители горадминистрации.

В настоящее время проводится благоустройство территории в районе Лесного озера и малых водоёмов, идёт подготовка песчаного и щебёночно-песчаного основания под второстепенные дорожки, уточнили в администрации. Также подрядчик приступил к укладке плитки и брусчатки в качестве бортового камня.

Кроме того, рабочие приступили к обустройству кабельной канализации вблизи озёр. Монтаж сетей под опоры освещения в исторической части и в направлении улицы Богатырской к настоящему моменту закончен, отчитались горвласти.

Летом 2023 года горадминистрация расторгла контракт с одним из подрядчиков на благоустройство Макс-Ашманн-парка. «Не нужно делать это любой ценой», — говорила Елена Дятлова по поводу того, что работы не удастся завершить до конца 2023 года, как это предполагалось изначально.

Контракт на благоустройство был заключён в апреле с ИП Скрендо, который в ходе торгов снизил максимальную сумму на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн. В частности, планировалось обустроить 4 входных группы (со стороны ул. Ефремова, Платова, Парковой аллеи, армянской церкви), отремонтировать центральную аллею и дорогу от входа со стороны Парковой аллеи, привести в порядок тропинки в районе прудов и замостить брусчаткой тропинки в исторической зоне. Кроме того, по контракту была запланирована установка камер системы «Безопасный город», информационных щитов, лавочек и урн, озеленение. На работы отводилось полгода.

Одновременно разыгрывался тендер почти на 60 млн рублей, предусматривавший обустройство инженерных сетей в Макс-Ашманн-парке. С ним тоже возникли проблемы: из-за отсутствия в регионе необходимого электрокабеля подрядчик был вынужден приостановить работы.

В 2022 году парк стал лидером голосования по программе «Комфортная городская среда».