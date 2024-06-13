Беспрозванных пообещал ускорить разработку проекта медцентра в Советске

Беспрозванных пообещал ускорить разработку проекта медцентра в Советске
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Медицина

Врио губернатора Калининградской области пообещал ускорить разработку проекта на строительство крупного медицинского центра в Советске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в четверг, 13 июня.

Беспрозванных отметил, что сейчас восток области развивается: создаются новые рабочие места, ожидается приток населения в муниципалитетах. В связи с этим врио губернатора отметил, что Советск нуждается в появлении «большого многофункционального медико-диагностического центра», строительство которого неоднократно обсуждалось на протяжении последних лет.

«Я поручил ускорить разработку проекта, земельный участок уже выделен. В этом медицинском комплексе появится такой же современный сосудистый центр, как в Гусеве, заработает передовое оборудование, в том числе МРТ. И что очень важно, откроются возможности и для врачей, для применения их опыта и компетенций. Центр будет межрайонным, его ресурсы рассчитаны не только на Советск, но и соседние Неман, Краснознаменск и Славск», — заявил врио губернатора.

В июне прошлого года сообщалось, что региональные власти выделили на проект медцентра в Советске 59,7 млн рублей. Общая площадь объекта составит 21 500 кв.м. Он должен включать круглосуточный стационар на 250 коек, дневной стационар на 90 коек, поликлинику для взрослых на 360 посещений в смену и детскую поликлинику на 240 посещений в смену. Тогда предполагалось, что предельная стоимость строительства не превысит 3,5 млрд рублей. Изначально медцентр рассчитывали построить к концу 2019 года, впоследствии срок перенесли на 2025 год. В ноябре 2023 года стало известно, что начало строительства отложили до 2026, а в период с 2023 по 2024 ожидалась проектная документация по больнице.

Планы построить межрайонную больницу в Советске появились еще во времена губернатора Георгия Бооса. В 2011 году был готов проект медучреждения. Сметная стоимость строительства в ценах того времени составила 2,2 млрд рублей.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter