Беспрозванных пообещал ускорить разработку проекта медцентра в Советске

Врио губернатора Калининградской области пообещал ускорить разработку проекта на строительство крупного медицинского центра в Советске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в четверг, 13 июня.

Беспрозванных отметил, что сейчас восток области развивается: создаются новые рабочие места, ожидается приток населения в муниципалитетах. В связи с этим врио губернатора отметил, что Советск нуждается в появлении «большого многофункционального медико-диагностического центра», строительство которого неоднократно обсуждалось на протяжении последних лет.

«Я поручил ускорить разработку проекта, земельный участок уже выделен. В этом медицинском комплексе появится такой же современный сосудистый центр, как в Гусеве, заработает передовое оборудование, в том числе МРТ. И что очень важно, откроются возможности и для врачей, для применения их опыта и компетенций. Центр будет межрайонным, его ресурсы рассчитаны не только на Советск, но и соседние Неман, Краснознаменск и Славск», — заявил врио губернатора.

В июне прошлого года сообщалось, что региональные власти выделили на проект медцентра в Советске 59,7 млн рублей. Общая площадь объекта составит 21 500 кв.м. Он должен включать круглосуточный стационар на 250 коек, дневной стационар на 90 коек, поликлинику для взрослых на 360 посещений в смену и детскую поликлинику на 240 посещений в смену. Тогда предполагалось, что предельная стоимость строительства не превысит 3,5 млрд рублей. Изначально медцентр рассчитывали построить к концу 2019 года, впоследствии срок перенесли на 2025 год. В ноябре 2023 года стало известно, что начало строительства отложили до 2026, а в период с 2023 по 2024 ожидалась проектная документация по больнице.

Планы построить межрайонную больницу в Советске появились еще во времена губернатора Георгия Бооса. В 2011 году был готов проект медучреждения. Сметная стоимость строительства в ценах того времени составила 2,2 млрд рублей.