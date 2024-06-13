Беспрозванных: паромная очередь влияет на скорость строительства в Калининграде

Беспрозванных: паромная очередь влияет на скорость строительства в Калининграде
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Очередь на паромную переправу сдвигает сроки строительства объектов в Калининградской области. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Беспрозванных, его слова приводит РИА Новости в четверг, 13 июня.

Он отметил, что региональное правительство работает с Минпромторгом и Минтрансом над увеличением количества судов, курсирующих по направлению Балтийск — Усть-Луга. В этом в том числе заинтересованы и инвесторы, которые заходят в Калининградскую область и в интересах которых быстрее и больше перевезти продукции. При этом доставка продовольствия и стройматериалов также идёт по Балтийскому морю.

«Есть даже у нас очереди на паромы и приоритетность по виду грузов. Допустим, продукты — вперед, стройка немножко ждет. Это тоже сказывается на сроках. Если посмотреть по ряду объектов строительства в Калининградской области, с этим связаны сдвиги вправо, в том числе и по социально важным объектам», — рассказал и.о. главы региона.

Ранее сообщалось, что в 2024 году для региона построят два новых парома. В феврале стало известно, что на эти цели направили 30 млрд рублей. Экс-губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщал, что во время визита президента Владимира Путина в регион было принято решение о финансировании двух новых паромов из трех, которые планируют построить. Об этих планах в Росморпорте рассказали в конце сентября.

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