В мэрии Калининграда рассказали, когда закончатся работы в Макс-Ашманн-парке

В мэрии Калининграда рассказали, когда закончатся работы в Макс-Ашманн-парке
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Городской облик

Работы в Макс-Ашманн-парке должны быть завершены к концу лета этого года. Об этом журналистам во вторник, 18 июня, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«Стараемся закончить как можно быстрее, — сообщила чиновница. — Это проблемный объект, за который я уже неоднократно извинялась перед жителями города Калининграда. Новая подрядная организация выполняет работы, и коллеги из „Дирекции ландшафтных парков“ по моему поручению должны провести работы не только в зоне благоустройства, но и облагородить прилегающие территории, сделать поднятие крон, сделать засев травы и так далее. Работы будут завершены до конца августа. Может, получится раньше».

На сегодняшний день обустройством сетей в парке занимается ООО «СТСБ-Сервис», а благоустройством — СК «Стандарт».

Ранее сообщалось, что на объекте трудятся в общей сложности 23 человека и 10 единиц техники. Благоустройство проходит в районе Лесного озера и малых водоёмов, где идёт подготовка песчаного и щебёночно-песчаного основания под второстепенные дорожки. Также подрядчик приступил к укладке плитки и брусчатки, используемой в качестве бортового камня, и к обустройству кабельной канализации вблизи озёр.

Напомним, что летом 2023 года горадминистрация расторгла контракт с одним из подрядчиков на благоустройство Макс-Ашманн-парка (ранее контракт на благоустройство был заключён в апреле с ИП Скрендо, который в ходе торгов снизил максимальную сумму на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн).

Одновременно разыгрывался тендер почти на 60 млн рублей, предусматривавший обустройство инженерных сетей в Макс-Ашманн-парке. С ним тоже возникли проблемы: из-за отсутствия в регионе необходимого электрокабеля подрядчик был вынужден приостановить работы.

В 2022 году парк стал лидером голосования по программе «Комфортная городская среда».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter