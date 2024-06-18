В мэрии Калининграда рассказали, когда закончатся работы в Макс-Ашманн-парке

Работы в Макс-Ашманн-парке должны быть завершены к концу лета этого года. Об этом журналистам во вторник, 18 июня, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.



«Стараемся закончить как можно быстрее, — сообщила чиновница. — Это проблемный объект, за который я уже неоднократно извинялась перед жителями города Калининграда. Новая подрядная организация выполняет работы, и коллеги из „Дирекции ландшафтных парков“ по моему поручению должны провести работы не только в зоне благоустройства, но и облагородить прилегающие территории, сделать поднятие крон, сделать засев травы и так далее. Работы будут завершены до конца августа. Может, получится раньше».

На сегодняшний день обустройством сетей в парке занимается ООО «СТСБ-Сервис», а благоустройством — СК «Стандарт».

Ранее сообщалось, что на объекте трудятся в общей сложности 23 человека и 10 единиц техники. Благоустройство проходит в районе Лесного озера и малых водоёмов, где идёт подготовка песчаного и щебёночно-песчаного основания под второстепенные дорожки. Также подрядчик приступил к укладке плитки и брусчатки, используемой в качестве бортового камня, и к обустройству кабельной канализации вблизи озёр.

Напомним, что летом 2023 года горадминистрация расторгла контракт с одним из подрядчиков на благоустройство Макс-Ашманн-парка (ранее контракт на благоустройство был заключён в апреле с ИП Скрендо, который в ходе торгов снизил максимальную сумму на 13,5 млн рублей — до 46,3 млн).

Одновременно разыгрывался тендер почти на 60 млн рублей, предусматривавший обустройство инженерных сетей в Макс-Ашманн-парке. С ним тоже возникли проблемы: из-за отсутствия в регионе необходимого электрокабеля подрядчик был вынужден приостановить работы.